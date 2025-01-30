Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nina - Tanz um Dein Leben

SAT.1Staffel 7Folge 8
Nina - Tanz um Dein Leben

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 8: Nina - Tanz um Dein Leben

23 Min.Ab 12

Schule, Ballettproben und eine strenge Diät - Die 16-jährige Nina Thies übt Tag und Nacht für die Aufnahmeprüfung an einer renommierten Ballettschule. Um den ehemaligen Jugendtraum ihrer ehrgeizigen Mutter Rebecca zu erfüllen, verzichtet sie auf ein Teenagerleben mit Freizeit und Freunden. Dass Nina mit jedem Tag dünner und schwächer wird, bemerkt Rebecca nicht, sondern bestärkt ihre Tochter. Erst als sie verdächtige Pillen in Ninas Sachen findet, ahnt sie Schlimmes.

