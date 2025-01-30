Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Lucys böser Traum

SAT.1Staffel 7Folge 20
Lucys böser Traum

Folge 20: Lucys böser Traum

23 Min.Ab 12

Im Alter von zehn Jahren verlor die Lucy Berner ihre Mutter bei einem mysteriösen Autounfall. Die grausamen Erinnerungen daran holen die mittlerweile 22-jährige BWl-Studentin ein, als sie auf dem Nachhauseweg Zeugin eines Unfalls wird. Ihr Vater Peter und ihre Tante Ariane, die einzigen noch lebenden Verwandten, schweigen das Thema konsequent tot. Doch Lucys Erinnerungen kommen immer öfter und immer stärker zurück ...

