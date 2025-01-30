Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenas letzter Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 3
23 Min.Ab 12

Lena Schuster ist Polizistin mit Leib und Seele. Die 29-Jährige zeigt vollen Einsatz. Ihr Verlobter Fabian ist von Lenas Risikobereitschaft wenig begeistert. Als er nach Zürich versetzt wird, stellt er sie vor die Wahl: entweder der Job oder die gemeinsame Familienplanung. Lena entscheidet sich für Fabian - doch ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag wird sie zu einer Geiselnahme gerufen und setzt ihr Leben aufs Spiel ...

SAT.1
