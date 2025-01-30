Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 25: Weiblich, ledig, 30 sucht
22 Min.Ab 12
Die Bildredakteurin Paula Herz ist verzweifelt: Vor ihrem 30. Geburtstag muss sie unbedingt ihren Traummann finden. Kurz vor dem Stichtag ist noch kein Mr. Right in Sicht. Doch dann hat Paula von jetzt auf gleich zwei Verehrer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie wird mit Geschenken überhäuft und bekommt sogar einen Heiratsantrag. Nun hat sie die Qual der Wahl: charmanter Anwalt, der sie auf Händen trägt, oder arroganter Macho, der ihr Blut zum Kochen bringt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick