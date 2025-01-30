Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schulmädchenreport

SAT.1Staffel 7Folge 29
Schulmädchenreport

SchulmädchenreportJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Schulmädchenreport

23 Min.Ab 12

Für die 16-jährige Schülerin Charlie Ossweiler ist der Umzug nach München zum neuen Freund ihrer Mutter Kathrin der reinste Horror. Seit die drei zusammenwohnen, herrscht Dauerstress. Charlie fühlt sich alleingelassen und freundet sich mit der beliebten Lena an. Sie nimmt Charlie unter ihre Fittiche und organisiert ein Date mit zwei älteren Jungs. Zu spät merkt Charlie, dass sie der falschen Person vertraut hat und Lena ein hinterhältiges Spiel mit ihr treibt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen