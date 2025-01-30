Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 34: Mit 16 Mama
22 Min.Ab 12
Der Tag der 16-jährigen Sarah ist dank ihrer überfürsorglichen Mutter von morgens bis Abends durchgetaktet. Sarah soll das Leben haben, das ihre Mutter Maria gern geführt hätte, wäre nicht ihre frühe Schwangerschaft dazwischengekommen. Um der Kontrolle zu entgehen, stürzt sich Sarah in eine Beziehung mit ihrem Mitschüler Josh und wird prompt schwanger. Für die Mutter eine Katastrophe. Wird sich Sarah gegen das Baby und für ihre Mutter entscheiden?
