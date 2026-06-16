Knutschen ja, Schere nein!Jetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 10: Knutschen ja, Schere nein!
Hier knistert es heute gewaltig! Lola und Vanessa stellen sich gegenseitig die „36 Fragen zum Verlieben“ und landen dabei in einem emotionalen Ping-Pong der großen Gefühle. Lola spricht über einen ihrer größten Dating-Fails und verrät, warum sie direkt nach dem Abi mit einem Fast-Fremden nach Thailand geflogen ist. Vanessa spricht über ihre größte Angst - da bleibt garantiert kein Auge trocken. Die beiden schwelgen in Kindheitserinnerungen, teilen Familiengeschichten und philosophieren über Seelenverwandtschaft, das Älterwerden und die Frage, ob man sich nach dem Tod vielleicht wiedersieht. Schaltet ein für eine Achterbahnfahrt der Gefühle - Taschentücher bereitlegen! Neue Folgen jeden Dienstag!
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