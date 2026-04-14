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SCHÖN LAUT

No Biz Like Showbiz

Studio BummensStaffel 2026Folge 8vom 14.04.2026
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SCHÖN LAUT

Folge 8: No Biz Like Showbiz

65 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Glitzer, roter Teppich, Blitzlichtgewitter - von außen wirkt das Leben im Showbusiness oft glamourös und beneidenswert.. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen? In dieser Folge sprechen Vanessa und Lola über die Schatten-, aber auch die Sonnenseiten des öffentlichen Lebens: Freiheit, besondere Begegnungen, große Chancen – aber eben auch Hass im Netz, Verlust von Privatsphäre, und den Druck, ständig funktionieren zu müssen. Lola erzählt offen von Erfahrungen, mit denen sie niemals gerechnet hätte: Hass, Stalking und Morddrohungen. Vanessa versucht, trotz Dauerbeobachtung den Humor nicht zu verlieren. Die beiden sprechen darüber, wie unterschiedlich sie mit Aufmerksamkeit umgehen, warum rote Teppiche manchmal der absolute Albtraum sind und weshalb man in dieser Branche am besten einfach ein „Golden-Retriever-Lauch“ bleibt. Neue Folgen jeden Dienstag!

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