Ego-Trip & Nackte WahrheitenJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 15: Ego-Trip & Nackte Wahrheiten
Kann man zu viel Ego haben? Oder braucht man es sogar, um durchs Leben zu kommen? Vanessa und Lola sprechen über Alpha-Persönlichkeiten und die Frage, warum Menschen, die ständig nur von sich reden, so unfassbar anstrengend sein können. Die beiden diskutieren, wann Kontaktabbrüche Selbstschutz sind, warum man manchen Menschen einfach keinen Platz mehr im eigenen Leben geben sollte und weshalb Vanessa glaubt, dass die Zusammenarbeit mit Lola sie zu einem besseren Menschen macht. Natürlich wird es zwischendurch wieder herrlich absurd: Küsst man seine Eltern auf den Mund? Lola erzählt von einem Doppeldate, das komplett nach hinten losging, Vanessa packt eine wilde Sale-Story aus. Außerdem geht es um Eskapismus, die Kraft von Podcasts und die Frage, wie viel Raum wir anderen Menschen eigentlich wirklich geben. Schaltet ein für eine Folge voller Realtalk, skurriler Geschichten und ehrlicher Erkenntnisse. Neue Folgen jeden Dienstag!
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