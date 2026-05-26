SCHÖN LAUT
Folge 7: Schön Scheitern
Heute ist es bei „SCHÖN LAUT“ herrlich unperfekt! Vanessa und Lola sprechen über ihre größten Fails und Schwächen. Während Lola ganz offen über ihren persönlichen „Scheiterhaufen“ spricht, hat Vanessa eine schöne Message zum Thema: Scheitern beginnt für sie erst dann, wenn man aufgibt. Lola erzählt von freizügigen Fehlentscheidungen, impulsiven Social-Media-Momenten und ihrer bitteren Erfahrung mit Shitstorms und Morddrohungen. Vanessa bringt ihre ganz eigenen Highlights mit: fragwürdige Tattoos, ein missglücktes Beyoncé-Coachella-Outfit im ZDF-Fernsehgarten und ein plötzlich geschrumpftes Hochzeitskleid. Außerdem dabei: ein exklusiver „What-the-Fuck“-Moment mit Teddy Teclebrhan – und die Frage aller Fragen: Was ist eigentlich ein Raviolo? Zwischen Selbstironie und ehrlichen Learnings wird klar: Die besten Geschichten entstehen meistens dann, wenn nicht alles perfekt läuft. Neue Folgen jeden Dienstag!
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