Feminismus, Knutschen & alte weiße MännerJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 6: Feminismus, Knutschen & alte weiße Männer
Nach ihrem legendären Auftritt bei Schlag den Star räumen Vanessa und Lola endlich mit den Gerüchten auf: Warum waren die beiden im Fernsehen so touchy? Sind sie ein Paar? Und was hat das Ganze eigentlich mit Lolas ADHS-Nervensystem zu tun? Außerdem nehmen sie euch mit hinter die Kulissen des sechs Stunden langen Show-Marathons und erzählen, warum sie im Finale spontan Regeln hinterfragt, Verträge gesprengt und am Ende zu viert Geschichte geschrieben haben. Dazu wird’s ernst: Lola und Vanessa sprechen über Feminismus im Showgeschäft, über das Label „Powerfrau“, fehlende Gleichberechtigung und die Frage, warum Frauen oft immer noch härter kämpfen müssen als Männer. Neue Folgen jeden Dienstag!
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