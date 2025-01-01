DIY Kinderzimmer: Rennfahrer versus PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 10: DIY Kinderzimmer: Rennfahrer versus Prinzessin
61 Min.Ab 12
Die Kinderzimmer von Rosario und Ketty sowie Christian und Sabine sollen in neuem Glanz erstrahlen. Dafür haben sich die Paare ganz besondere Konzepte überlegt. Während Rosario und Ketty ihre dreijährige Tochter mit einem selbstentworfenen Hochbett und Kleiderschrank überraschen wollen, gestalten Christian und Sabine ein Jugendzimmer mit Rennauto-Deko für ihren siebenjährigen Sohn. Können sie damit nicht nur ihre Kinder, sondern auch Heimwerker-König Mark Kühler begeistern?
