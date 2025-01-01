DIY PS-Räume für Motorräder und PferdeJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 19: DIY PS-Räume für Motorräder und Pferde
60 Min.Ab 12
Grollende Motoren gegen elegante Vierbeiner - im heutigen Wettkampf treten Julita und Larissa gegen Anita und Mathias im "Pferdestärken"-Heimwerker-Duell gegeneinander an. Welches Paar gibt so richtig Vollgas und kann so das Experten-Duo überzeugen?
