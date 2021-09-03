Der perfekte Wellnessbereich für zu Hause?Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 5: Der perfekte Wellnessbereich für zu Hause?
61 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12
Diesmal treten Bianca und Matthias aus aus Ochsenfurt gegen Rosemarie und Wolfgang aus Brühl an. Geplant ist ein perfekter Wellnessbereich im eigenen Zuhause: Ob eine selbstgebaute Außensauna und Whirlpool oder eine Gartenlaube mit Golfer-Lounge - die Teams haben Großes vor! Aber können sie das auch leisten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick