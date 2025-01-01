Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Rackern für den Nachwuchs: Ambitionierte Spielplatz-Projekte

Kabel EinsStaffel 3Folge 8
Rackern für den Nachwuchs: Ambitionierte Spielplatz-Projekte

Rackern für den Nachwuchs: Ambitionierte Spielplatz-ProjekteJetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 8: Rackern für den Nachwuchs: Ambitionierte Spielplatz-Projekte

61 Min.Ab 12

Verena und Christoph sowie Britta und Dominik wollen Mark Kühler mit ihrem jeweiligen Spielplatz-Projekt überzeugen. Verena und Christoph möchten mit einem selbstgebauten Spielhaus im heimischen Garten inklusive Kletterseil und Sandkasten punkten. Dabei hat das Paar einige Hindernisse zu überwinden. Reichen die 36 Stunden aus, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen? Britta und Dominik hingegen planen ein Spieleparadies für Töchterchen Mia und geben sich siegessicher.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen