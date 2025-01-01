Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Pavillon versus Veranda: DIY-Battle im Garten

Kabel EinsStaffel 3Folge 18
Folge 18: Pavillon versus Veranda: DIY-Battle im Garten

61 Min.Ab 12

Die heutigen Duell-Paare wollen die Seele baumeln lassen. Allerdings erst nach dem 36-stündigen Heimwerkerwettkampf: Marion und Gunar aus Stromberg bei Mainz treten gegen Ramona und Christoph aus Krumbach an. Pavillon vs. Veranda - wer kann am Ende den Sieg holen?

