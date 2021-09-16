Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schwitzen für die Wasseroase: Camping-Parzelle am See gegen Whirlpool

Kabel EinsStaffel 3Folge 14vom 16.09.2021
60 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12

Wenn die Sonne vom Himmel brennt, haben die heutigen Teams die perfekte Lösung: Die einen wollen die perfekte Campingparzelle am See bauen, die anderen einen innovativen Whirlpool im Garten. Manuela und Herbert gegen das Vater-Sohn-Gespann Mario und Max - wer wird am Ende siegen?

Kabel Eins
Alle 4 Staffeln und Folgen