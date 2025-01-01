Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Absturz

DisneyStaffel 4Folge 13
Mein Absturz

Mein AbsturzJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 13: Mein Absturz

21 Min.Ab 6

Bisher hat niemand J.D. etwas vorgemacht, wenn es darum ging, ein Leiden zu diagnostizieren. Doch dann erstellt Elliot in einem komplizierten Fall die richtige Diagnose, auf die er nie gekommen wäre. Für J.D. bricht eine Welt zusammen, ehe Elliot ihn in ein kleines Geheimnis einweiht. Turk dagegen verdrängt sein Problem, dass er Diabetes hat - bis er einem Patienten mit derselben Krankheit den Fuß amputieren muss ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen