Scrubs - Die Anfänger

Ihre Geschichte

DisneyStaffel 4Folge 5
Ihre Geschichte

Ihre GeschichteJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 5: Ihre Geschichte

21 Min.

Ihre neue Freundin Molly wird immer mehr zu einem Mentor für Elliot, der ihr in schwierigen Momenten beisteht. Sie beschließt, die scheinbar perfekte Molly nicht nur beruflich, sondern auch privat als Vorbild zu nehmen. Dann aber lernt Elliot Mollys Freund kennen und ist entsetzt: Mike ist ein völliger Totalversager, der sie offensichtlich nur ausnutzt! Offenbar ist Molly doch nicht so lebensklug. Elliot fällt in eine Krise ...

