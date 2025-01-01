Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Schmach

DisneyStaffel 4Folge 3
Meine Schmach

Meine SchmachJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 3: Meine Schmach

21 Min.

J.D. ist riesig stolz auf seine Beförderung zum Chefassistenzarzt. Doch bald kommt heraus, dass wegen einer internen Regelung nur Elliot diesen Titel tragen kann. J.D. darf sich nur "Co-Chefassistenzarzt" nennen. Ein schwerer Schlag für ihn, wurden doch gerade erst 10.000 Visitenkarten mit seinem neuen Titel geliefert. Als seine Beschwerden weder bei Dr. Cox noch bei Dr. Kelso fruchten, muss er ausgerechnet Elliot um Hilfe bitten. Nur ist die immer noch stinksauer auf ihn.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen