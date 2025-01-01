Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Einhorn

Folge 11: Mein Einhorn

22 Min.Ab 6

Den neuesten Patienten des Sacred Heart hat schnell die ganze Belegschaft ins Herz geschlossen, denn Gregory Marx versteht es, jedem sofort ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Doch dem alten Herrn läuft die Zeit davon. Er braucht schnellstens eine Niere! Um einen geeigneten Spender zu finden, übertritt J.D. seine Kompetenzen und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach einer geeigneten Person - und stolpert dabei über Herrn Marx' verlorenen Sohn ...

