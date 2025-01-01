Scrubs - Die Anfänger
Folge 8: Meine einmalige Chance
21 Min.Ab 6
Ein Stipendium führt dazu, dass Molly das Krankenhaus wieder verlässt. Natürlich lässt es sich Elliot nicht nehmen, ihrer besten Freundin eine Abschiedsparty zu schmeißen. Die endet aber anders als gedacht: J.D. findet sich wild knutschend mit Molly auf dem Sofa wieder. Tatsächlich gelingt es J.D. auch, Molly zu überzeugen, mit ihm ins Bett zu gehen, bevor sie abfährt. Sie hat nur eine Bedingung: Er muss sich dafür zuerst Elliots Einverständnis holen!
