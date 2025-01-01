Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Meine Trauer
21 Min.
Eines Tages steht J.D.s Bruder Dan mit einem Kuchen in der Hand und einer schlechten Nachricht vor der Tür: Ihr Vater ist gestorben. J.D. lässt Dan ein paar Tage bei sich wohnen, doch der wird schnell unerträglich. Den ganzen Tag liegt er Bier trinkend in der Badewanne. Noch merkwürdiger benimmt sich allerdings Dr. Cox. Nachdem er von dem Tod erfahren hat, lässt er nichts unversucht, um J.D.s Trauer zu mildern. Inzwischen bekommt auch Turk eine schlechte Nachricht ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
