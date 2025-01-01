Scrubs - Die Anfänger
Folge 16: Mein tauber Patient
21 Min.
J. D. und Turk wollen einem Jungen, der von Geburt an taub ist, ein Hörimplantat einsetzen. Der ebenfalls taube Vater verweigert jedoch seine Einwilligung für die OP. Nachdem die Ärzte das Einverständnis bei der Mutter eingeholt haben, kommen sie endlich hinter die Gründe für die Entscheidung des Vaters ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
