Scrubs - Die Anfänger
Folge 8: Meine Spritztour
21 Min.
J.D. möchte Kims erste Ultraschall-Untersuchung miterleben und beschließt, eine Spritztour nach Tacoma zu machen. Er nimmt Elliot, Keith und Carla mit und "borgt" sich dazu Dr. Kelsos Wohnmobil aus, das Ted eigentlich waschen lassen sollte ... Dr. Cox erfährt, dass sein ungeborenes Kind im Mutterleib operiert werden muss, und bittet Turk, dabei zu sein, weil er selbst nicht in den OP darf ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
