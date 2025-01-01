Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Eifersucht

DisneyStaffel 6Folge 18
Folge 18: Meine Eifersucht

21 Min.Ab 12

J.D. ist auf Elliots alte College-Freundin Melody eifersüchtig. Grund genug für ihn, zwischen den beiden Freundinnen Unfrieden zu stiften. Turk ist sauer auf Dr. Cox, da der ihm nicht genügend Beachtung schenkt. Als er noch die Aufgabe bekommt, sich um einen hypochondrischen Patienten zu kümmern, schmiedet Turk einen Racheplan ...

