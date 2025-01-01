Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein Kaffee

Staffel 6Folge 3
Mein Kaffee

Mein KaffeeJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 3: Mein Kaffee

21 Min.Ab 12

J.D. entdeckt im neueröffneten Coffee-Shop seinen ehemaligen Assistenzarzt Cabbage hinter dem Tresen. Auch der Hausmeister samt Reinigungspersonal lässt sich dort einstellen, nachdem Dr. Kelso ihnen einen Zuschuss für Zahnbehandlungen verweigert hat. Als Dr. Kelso nicht mehr an seine Muffins kommt und der Müll überhand nimmt, lenkt er schließlich ein ... Da Carla mit dem Gedanken spielt, wegen des Babys nicht mehr zu arbeiten, sucht Turk neue Verdienstmöglichkeiten ...

