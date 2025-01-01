Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Musical

DisneyStaffel 6Folge 6
Mein Musical

Mein MusicalJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 6: Mein Musical

23 Min.Ab 6

Eine Frau fällt in Ohnmacht. Als sie wieder erwacht, hört sie sich und alle anderen singen, einschließlich der Belegschaft des Sacred Heart. So erfährt sie von den Beziehungen und Konflikten im Krankenhaus in Form von Gesang ... Carla ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Baby und dem Wunsch, wieder zu arbeiten. Da es Turk scheinbar lieber sieht, wenn sie zu Hause bleibt, weiß sie nicht, wie sie ihm beibringen soll, dass sie wieder in den Job will.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen