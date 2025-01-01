Scrubs - Die Anfänger
Folge 5: Mein Neid
21 Min.Ab 6
Turk bemerkt, dass Carla unter Wochenbettdepressionen leidet und versucht, sie zu überreden, sich von einem Arzt helfen zu lassen - vergeblich. Ratlos bittet er Dr. Cox um Hilfe. Elliot geht mittlerweile immer pünktlich um fünf nach Hause und überlässt ihre Patienten samt Anweisungen jemand anderem. Dr. Cox will sich das jedoch nicht bieten lassen ... Dr. Cox und der Hausmeister entdecken indes eine unbenutzte Luxussuite für reiche Patienten und machen es sich darin bequem ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
