Scrubs - Die Anfänger

Meine kalte Dusche

Staffel 6Folge 19
Folge 19: Meine kalte Dusche

22 Min.Ab 16

Elliot und Carla suchen verzweifelt nach der Ursache für die Symptome zweier reizender älterer Patienten. Wenig später kommen Dr. Cox und Dr. Kelso darauf, dass die beiden ob ihrer regen sexuellen Aktivitäten an Syphilis erkrankt sind ... Elliot bittet Keith, noch einmal um ihre Hand anzuhalten, damit alles genau so läuft, wie sie es sich erträumt hat, während J.D. nach wie vor versucht, bei Melody zu landen. Doch sie weist ihn hartnäckig ab ...

