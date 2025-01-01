Scrubs - Die Anfänger
Folge 19: Meine kalte Dusche
22 Min.Ab 16
Elliot und Carla suchen verzweifelt nach der Ursache für die Symptome zweier reizender älterer Patienten. Wenig später kommen Dr. Cox und Dr. Kelso darauf, dass die beiden ob ihrer regen sexuellen Aktivitäten an Syphilis erkrankt sind ... Elliot bittet Keith, noch einmal um ihre Hand anzuhalten, damit alles genau so läuft, wie sie es sich erträumt hat, während J.D. nach wie vor versucht, bei Melody zu landen. Doch sie weist ihn hartnäckig ab ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
