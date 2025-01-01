Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Bahamas (2)

DisneyStaffel 8Folge 14
Mein Bahamas (2)

Mein Bahamas (2)Jetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 14: Mein Bahamas (2)

21 Min.Ab 6

Bei den Paaren, die auf die Bahamas geflogen sind, um die Hochzeit des Hausmeisters mit Lady zu feiern, herrscht immer noch dicke Luft. Elliot wünscht sich, dass J.D. sich bei den Liebesschwüren mehr Mühe gibt, Turk wünscht sich von Carla mehr romantische Stimmung und Dr. Cox verlangt, dass Jordan zugibt, dass sie ihn mag. Erst als der Hausmeister während der Trauzeremonie alle mit seinen Worten zu Tränen rührt, versöhnen sich die Paare und genießen endlich das Inselleben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen