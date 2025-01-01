Scrubs - Die Anfänger
Folge 2: Mein bester Einfall
21 Min.Ab 12
J.D. und Turk freuen sich auf ihre Steak-Night - ein Abend, den sie einmal pro Jahr zusammen im Steak-Restaurant verbringen. Als sie kurz vor Feierabend bei George vorbeisehen, einem Patienten, der die Nacht voraussichtlich nicht überleben wird, und durch einen Zufall feststellen, dass er ganz allein ist, lassen sie ihre Steak-Night kurzerhand sausen und leisten George Gesellschaft ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
