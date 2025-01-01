Scrubs - Die Anfänger
Folge 17: Meine 37 Minuten
21 Min.Ab 12
J.D. nimmt eine Stelle im St. Vincent Krankenhaus an, um in der Nähe seines Sohnes zu leben. Am Härtesten trifft das seinen Freund Turk, doch auch der Hausmeister ist betrübt, denn er hasst Veränderungen ... Dr. Cox hat sich Denise ausgesucht und behandelt sie mit unnachgiebiger Strenge, was Elliot ärgert, da sie merkt, dass hinter Cox' extrem schlechter Laune die Trauer darüber steckt, dass J.D. das Krankenhaus verlassen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren