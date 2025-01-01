Scrubs - Die Anfänger
Folge 1: Meine Vollidioten
22 Min.Ab 12
J.D. ist total genervt von den neuen Assistenzärzten. Schon bei der ersten Aufgabe, die er ihnen stellt, versagen sie. Auch Dr. Cox ist genervt, und zwar von der neuen Chefärztin Dr. Maddox. Er verdächtigt sie, sich nicht an den Bedürfnissen der Patienten zu orientieren, sondern allein am finanziellen Wohl der Klinik. Elliot wird indes von Carla und Ted darauf hingewiesen, dass Keith ein Problem damit hat, dass sie die Hochzeit abgeblasen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren