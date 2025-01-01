Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 8Folge 1
Folge 1: Meine Vollidioten

22 Min.Ab 12

J.D. ist total genervt von den neuen Assistenzärzten. Schon bei der ersten Aufgabe, die er ihnen stellt, versagen sie. Auch Dr. Cox ist genervt, und zwar von der neuen Chefärztin Dr. Maddox. Er verdächtigt sie, sich nicht an den Bedürfnissen der Patienten zu orientieren, sondern allein am finanziellen Wohl der Klinik. Elliot wird indes von Carla und Ted darauf hingewiesen, dass Keith ein Problem damit hat, dass sie die Hochzeit abgeblasen hat ...

Disney
