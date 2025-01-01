Scrubs - Die Anfänger
Folge 16: Mein Chefchirurg
21 Min.Ab 12
Mit Entsetzen stellt J.D. fest, dass Sean der neue Freund von Kim ist und mit Sam wunderbar zurechtkommt. Zu allem Überfluss weint Sam dann auch noch bei J.D. auf dem Arm ... Dr. Cox muss einen neuen Chefchirurgen einstellen und Turk hält sich für die beste Wahl. Dr. Cox hält das für einen Witz und lässt sich auch nicht umstimmen. Dr. Kelso steckt sich absichtlich mit einen Darmvirus an und weist sich ins Krankenhaus ein. Er muss erkennen, wie sehr ihm sein alter Job fehlt.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
