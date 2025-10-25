Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Meine Handy-Stimme
21 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Turk erfährt, dass Carla wieder ein Baby bekommt - und niemand das mehr für etwas Besonderes hält. Auch Elliot macht die Erfahrung, dass beim zweiten Mal alles anders ist - doch diesmal soll bei ihr und J.D. sowieso alles ganz anders laufen. Carla bemerkt, dass sie anfängt, dem Krankenhausalltag abgebrühter zu begegnen. Um dem entgegenzuwirken, hilft sie der Assistenzärztin Sunny mit einem Komapatienten; obwohl sie eigentlich keinen Dienst hat.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
