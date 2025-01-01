Scrubs - Die Anfänger
Folge 7: Meine neue Rolle
21 Min.
J.D. versucht, Dr. Cox zu überreden, einen Patienten noch etwas länger im Krankenhaus zu behalten. Doch da beißt er beim neuen Chefarzt erstmal auf Granit ... Elliot und Carla müssen sich indessen mit ungehaltenen Krankenschwestern rumschlagen, während Dr. Kelso Dr. Cox - sehr zu dessen Missfallen - gute Ratschläge gibt ...
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
