ProSieben MAXX Staffel 8 Folge 1 vom 18.09.2025
Folge 1: Hulk und die Turtles

21 Min. Ab 12

Natascha hat einen profitablen Auftrag an Land gezogen und soll eine gigantische Radioantenne quer durchs Land transportieren. Allerdings ist ihre Fracht größer als gedacht und sie benötigt eine Sondergenehmigung, die nicht so einfach zu bekommen ist. Dwight und Tyesha schlagen sich derweil mit einigen Superheldenfiguren herum, die ihnen diverse Probleme bereiten.

ProSieben MAXX
