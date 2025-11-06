Heiße Luft und Neon-ReklameJetzt kostenlos streamen
Shipping Wars - Die Transporter
Folge 15: Heiße Luft und Neon-Reklame
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Doug belädt seinen LKW mit einem Stück amerikanischer Geschichte und transportiert es durch das halbe Land. Dabei wird es allerdings knapp für den Trucker, der um jeden Preis einen aufkommenden Schneesturm umfahren möchte. Dwight und Tyesha entdecken derweil ihre großzügige Seite und nehmen sich einer Lieferung für die gute Sache an.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick