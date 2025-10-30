Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Shipping Wars - Die Transporter

Kein pures Vergnügen

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 7vom 30.10.2025
Kein pures Vergnügen

Kein pures VergnügenJetzt kostenlos streamen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 7: Kein pures Vergnügen

21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Ihr neuester Auftrag schickt Natascha quer durch die USA - mit einer Ladung im Gepäck, die die Herzen von Kirmesfans höherschlagen lässt. Sie muss ihren LKW jedoch zunächst einmal beladen und steht dabei vor einer neuen Herausforderung. Auch Tamara hat Probleme mit ihrer Lieferung, die größer und schwerer ausfällt als erwartet. Die erfahrene Truckerin ist auf Hilfe angewiesen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Shipping Wars - Die Transporter
ProSieben MAXX
Shipping Wars - Die Transporter

Shipping Wars - Die Transporter

Alle 1 Staffeln und Folgen