Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Shipping Wars - Die Transporter

Havarie auf letzter Fahrt

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 6vom 30.10.2025
Havarie auf letzter Fahrt

Havarie auf letzter FahrtJetzt kostenlos streamen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 6: Havarie auf letzter Fahrt

21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Dwight und Tyesha werden engagiert, um eine riesige Dinosaurierfigur zu transportieren. Dabei sollen die beiden Trucker die Figur nicht nur auseinanderbauen, sondern müssen sie am Zielort auch wieder zusammenflicken. Davon sind sie allerdings überhaupt nicht begeistert. Dougs neuester Auftrag birgt derweil einige Gefahren für seine Ladung, denn nicht nur das Be-, sondern vor allem das Entladen seines Trucks ist nicht gerade leicht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Shipping Wars - Die Transporter
ProSieben MAXX
Shipping Wars - Die Transporter

Shipping Wars - Die Transporter

Alle 1 Staffeln und Folgen