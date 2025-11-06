Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Shipping Wars - Die Transporter

Irgendwas ist immer

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 11vom 06.11.2025
Irgendwas ist immer

Irgendwas ist immerJetzt kostenlos streamen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 11: Irgendwas ist immer

21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Eine neue Lieferung stellt Natascha vor mehr als nur eine Herausforderung: Zunächst muss sie ihren LKW durch enge Gassen manövrieren und dann auch noch selbst einen Gabelstapler organisieren, um ihren Anhänger zu beladen. Das könnte die Truckerin teuer zu stehen kommen. Molly und Russell bekommen beim Transport eines ganzen Friseursalons Probleme mit der Technik.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Shipping Wars - Die Transporter
ProSieben MAXX
Shipping Wars - Die Transporter

Shipping Wars - Die Transporter

Alle 1 Staffeln und Folgen