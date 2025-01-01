Smallville
Folge 1: Verschollen (1)
42 Min.Ab 12
Clarks Leben hat sich in den letzten drei Monaten extrem verändert. In Smallville noch Retter der Schwachen, ist er nun in Metropolis als skrupelloser Bösewicht unterwegs. Er raubt Banken aus, um sich seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. Jonathan Kent beobachtet diese Wandlung zum Schlechten sehr besorgt. Er beschließt, Clark mit allen Mitteln wieder nach Smallvillie zurückzuholen.
