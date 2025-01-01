Smallville
Folge 19: Lara & Lillian
42 Min.Ab 12
Lex ist überzeugt, dass Erinnerungen an seinen Vater aus seinem Gedächtnis gelöscht wurden. Daher wendet er sich an Dr. Garner. Der Wissenschaftler legt ihn in eine hochkonzentrierte Kryptonit-Lösung, die wie ein Lügendetektor wirkt. Daraufhin fürchtet Clark, dass sein Geheimnis gelüftet werden könnte und will Dr. Garner aufhalten. Doch seine Superkräfte wirken nicht mehr, und er fällt Lionel Luthor in die Hände.
