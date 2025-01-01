Smallville
Folge 8: Schizophren!
42 Min.Ab 12
Lex' Vater und Morgan Edge haben aus Geldgier die Großeltern umgebracht - das ist zumindest die Theorie von Lex, für die er auch aussagekräftige Beweise vorzulegen hat. Nach einem mysteriösen Anschlag sind die Dokumente jedoch verschwunden. Lex beharrt auf seiner Mordtheorie, doch niemand kann ihm Glauben schenken. Lionel will seinen Sohn die vermeintliche geistliche Verwirrung austreiben und schlägt ihm einen Aufenthalt in einer Psychiatrie vor.
