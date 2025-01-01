Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Smallville 1961

WarnerStaffel 3Folge 6
Smallville 1961

Smallville 1961Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 6: Smallville 1961

43 Min.Ab 12

Ein Medaillon aus der Indianerhöhle schickt Clark auf eine kleine Zeitreise ins Jahr 1961. Er sieht dort seinen Vater Jor-El während eines Aufenthalts in Smallville. Jor-El verliebt sich ausgerechnet in Lanas Großtante Loise. Die beiden hatten vor, das Städtchen zu verlassen, doch Loise wurde vorher ermordet. Ihr Ehemann Dexter soll die Tat begangen haben. Clark und Lana spielen Detektive in der Vergangenheit und untersuchen den Fall noch einmal genauer.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen