Smallville
Folge 6: Smallville 1961
43 Min.Ab 12
Ein Medaillon aus der Indianerhöhle schickt Clark auf eine kleine Zeitreise ins Jahr 1961. Er sieht dort seinen Vater Jor-El während eines Aufenthalts in Smallville. Jor-El verliebt sich ausgerechnet in Lanas Großtante Loise. Die beiden hatten vor, das Städtchen zu verlassen, doch Loise wurde vorher ermordet. Ihr Ehemann Dexter soll die Tat begangen haben. Clark und Lana spielen Detektive in der Vergangenheit und untersuchen den Fall noch einmal genauer.
