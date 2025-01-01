Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Staffel 3Folge 2
Folge 2: Phoenix (2)

43 Min.Ab 12

Jonathan reißt Clark während eines erbitterten Kampfes den Kryptonit-Ring vom Finger. Clark ist dadurch wie ausgewechselt und tritt an der Seite seines Vaters den Heimweg nach Smallville an. Der seit Monaten verschwundene Lex ist auch wieder vor Ort und hat eine wichtige Mission: Er will herausfinden, wer für das Flugzeugunglück verantwortlich war, das für ihn beinahe tödlich ausgegangen wäre.

