Smallville
Folge 5: Perry White
43 Min.Ab 12
Die vielen mysteriösen Zwischenfälle in Smallville ziehen die Aufmerksamkeit eines Reportes namens Perry White auf sich. Ihm fällt sofort auf, dass Clark, der seine Kräfte momentan nicht steuern kann, ein interessantes Objekt seiner Berichterstattung abgeben könnte. Er braucht aber Beweise und manövriert Clark in eine Falle, bei der er seine übernatürlichen Fähigkeiten einsetzen muss.
