Smallville

Gejagt!

Staffel 3Folge 3
Gejagt!

Gejagt!Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 3: Gejagt!

40 Min.Ab 12

Clark kämpft nach seiner Rückkehr nach Smallville damit, wieder ein halbwegs normales Leben aufzunehmen. Seine geliebte Lana steckt unterdessen in ernsthaften Schwierigkeiten. Ein Amphibienmensch, der unter Wasser lebt, hat sich in die Schöne verliebt. Die Liebe beruht nicht auf Gegenseitigkeit, so dass er versucht, sie gewaltsam unter Wasser zu ziehen. Außerdem hat es ein gewisser Van McNulty auf Clark und Lex abgesehen.

