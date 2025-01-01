Smallville
Folge 7: Anziehend
42 Min.Ab 12
Nachdem Clarks Mitschüler Seth mit Kryptonit in Berührung kommt, verfügt er über spezielle Kräfte. Er kann metallische Gegenstände ohne Berührung bewegen und sogar menschliche Gedanken manipulieren. Diese Fähigkeit macht er sich zu Nutze, um in der Liebe ein bisschen nachzuhelfen. Durch Gedankenmanipulation will er seine Traumfrau zu seiner Freundin machen. Dummerweise handelt es sich dabei um Clarks geliebte Lana.
